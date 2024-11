Ilfattoquotidiano.it - Basta col chiedere alle donne: “Perché non denunci?”. Tutti hanno la responsabilità di agire

Su una locandina del 1522, affissa sulla pensilina di una fermata d’autobus, qualcuno ha corretto a penna il messaggio “diamoi mezzi per combattere la violenza” con la frase “diamo agli uomini la capacità di non essere violenti”. Questo dovrebbe essere il punto di vista giusto per affrontare il tema della violenza maschile contro leinvece di continuare a invitare leare, ad avere il coraggio di parlare (quando spesso sono invitate a tacere) o a lasciare il violento “al primo schiaffo”. Si tratta di messaggi sbagliati per diversi motivi: la tipologia della violenzaata più spesso d, è quella psicologica, e consiste in manipolazioni, minacce, isolamento e controllo, stalking.Lenon chiudono la relazione con l’autore di violenzasanno aumenterà il rischio di azioni ancor più violente, una paura che non è affatto infondata, o ancora non lasciano il partnernon sono economicamente indipendenti, eperso l’autosufficienza economica, a causa delle violenze.