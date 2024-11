Gaeta.it - Arresti domiciliari per stalker a Penne: 59enne accusato di minacce e atti persecutori

Facebook WhatsAppTwitter I Carabinieri dihanno recentemente eseguito una misura cautelare dicontro un uomo di 59 anni, coinvolto in gravi accuse che includono, minaccia aggravata e detenzione illegale di munizionamento di guerra. Questa operazione è il risultato di un’indagine avviata all’inizio dell’anno, in seguito a un episodio digravi rivolte a due donne, che ha messo in evidenza le problematiche di stalking e violenza di genere presenti nella comunità.L’inizio delle indaginiLe indagini sono iniziate nel gennaio 2024 quando una donna si è presentata presso la Stazione dei Carabinieri locale per denunciare un episodio inquietante. La vittima ha ricevuto una lettera anonima, scritta con un normografo per eludere il riconoscimento della calligrafia, contenentedi morte nei suoi confronti e in quelli dei suoi familiari.