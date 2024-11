Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, com’è la situazione oggi in via Saffi a Bologna. L'appello dei residenti

, 24 novembre 2024 – "Non dimenticatevi di via". È il grido d’deidella strada massacrata dall’di maggio 2023, e (solo parzialmente) risparmiata dagli eventi di ottobre. Con gli occhi della città puntati soprattutto su situazioni in emergenza, come via Zoccoli e la zona Andrea Costa-Saragozza, i cittadini continuano a ripetere: "Anche qui abbiamo continuato a subire allagamenti. E, non appena pioverà di nuova in maniera insistente, abbiamo paura che sarà un disastro", puntualizza la residente Antonella Graziosi. Che aggiunge: "Quando comincia a scendere qualche goccia, balziamo tutti sulla sedia e di notte non chiudiamo occhio". Il punto più delicato della questione è la tombatura del Ravone che va da via Montenero ae costeggia la strada condominiale da cui si accede ai garage.