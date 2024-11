Zonawrestling.net - AEW: Annunciati i gironi Gold e Blue del Continental Classic 2024

Leggi su Zonawrestling.net

Archiviato Full Gear torna per la AEW un format che ha avuto un buon successo nel 2023, il, torneo suddiviso in dueall’italiana composti da 6 wrestler ciascuno. Il torneo si svolgerà con le stesse regole dello scorso anno, 5 incontri nel girone con il limite di tempo dei 20 minuti, 3 punti al vincitore di un singolo match e un punto ciascuno in caso di parità, qualunque persona bandita da bordo ring e penalità di un punto in caso di interferenze esterne. I vincitori dei duesi affronteranno poi al PPV World Ends con in palio il titolovisto che il campione attuale Kazuchika Okada prenderà parte al torneo.Competizione di altissimo livelloNella serata ameriicana di domenica la AEW ha annunciato tramite un video il ritorno della competizione e la suddivisione dei due