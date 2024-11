Justcalcio.com - A Milano c’è il ‘caso Theo’: “Nessun giocatore è più importante della squadra”

2024-11-12 13:55:03 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:o nel Milan dubita dell’enorme talento di Theo Hernández. Da quando è sbarcato in Italia È diventato uno dei giocatori più importantie uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Quell’esterno proiettato sbarcato a San Siro dal Real Madrid è finito per essere il leader di una delle grandi d’Europa, ma La sua stagione attuale è lontana da quello che ci si aspetta da lui e si comincia già a discutere intorno alla sua figura. Dall’arrivo di Fonseca in panchina c’è stato informazioni che indicano uno spogliatoio diviso e alcune tensioni che si sono notate principalmente con Rafa Leão. L’esterno portoghese è stato fuori dagli undici per tre giornate consecutive e, nonostante sia ormai tornato al suo posto, il mano dura che l’allenatore vuole avere con la suaqualcosa che ora può colpire Theo Hernández.