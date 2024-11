Dailymilan.it - Verso Slovan Bratislava-Milan, Morata squalificato: altri minuti per Francesco Camarda? Le ultime

, si avvicina già la Champions League: in attacco, c’è Abraham ma scalpita ancheIl brutto pari contro la Juventus di Thiago Motta non deve distogliere ildi Paulo Fonseca dai prossimi impegni. Anche perchè la Champions League è imminente, infatti i rossoneri affronteranno in Slovacchia lo, martedì alle ore 18.45.Il tecnico portoghese comincia a prepararsi alla sfida fuori casa e deve fare i conti coi problemi in attacco. L’attaccante spagnolo Alvaroè indisponibile causa squalifica, Luka Jovic è ancora ai box. Rimane dunque Tammy Abraham come prima scelta, anche se, con la squadra partirà anche, che è pronto a subentrare a gara in corso come contro il Brugge.scalda i motori in vista delloView this post on InstagramA post shared by(@9)per? LeLEGGI ANCHE Calciomercato, Paulo Fonseca boccia ancora Fikayo Tomori: ormai è l’ultima sceltaGrossa opportunità dunque per il baby centravanti rossonero, che chissà, potrebbe anche avere la possibilità di ”vendicarsi” per quel goal negatogli per fuorigioco.