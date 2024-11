Agi.it - Si schiantano in scooter per fuggire ai carabinieri, un 20enne morto a Milano

AGI - Un inseguimento, lo schianto e un giovane egiziano di 20 anni che resta privo di vita sulla strada. L'episodio è avvenuto a, nelle prime ore del mattino. Unoguidato da un tunisino di 22 anni, con dietro il giovane egiziano, non si è fermato all'alt deied è partito un inseguimento, durato diversi chilometri, da via Farini a via Ripamonti. Qui loè andato a sbattere contro un muretto; mentre la gazzella deiè andata contro un semaforo. Il passeggero di 20 anni è stato portato in gravi condizioni al Policlinico di, dove è deceduto. Il 22enne tunisino, che guidava pur non avendo la patente, è stato ricoverato in condizioni meno gravi. In ospedale sono stati portati anche i due militari. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta.