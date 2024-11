Roma Arte in Nuvola 2024 | grande afflusso di pubblico per la quarta edizione

Leggi su Funweek.it

successo per ladiin, uno degli appuntamenti più attesi della Capitale che si conferma polo internazionale di divulgazione e meta attrattiva pere cultura con la proposta di una fiera moderna e immersiva, pensata per essere una tappa importante nel progressivo percorso di valorizzazione della nostra conoscenza.Un’in crescita che conferma il trend positivo delle ultime edizioni con lunghe code die la soddisfazione di addetti ai lavori e galleristi, con una buona incidenza di vendite, segnale significativo per il mercato dell’. Dove: La, Viale Asia 40/44 –(Eur)Quando: 22 novembre – 24 novembre(apertura al)Orari: dalle ore 10:30 alle ore 20:30indiper laFunweek.