Quifinanza.it - PayPal e ApplePay saranno trattate come banche, cosa cambia con le nuove regole

per i pagamenti online. Il Consumer Financial Protection Bureau (Cfpb) degli Usa ha modificato il regolamento che gli permette di attuare controlli sulle aziende che operano in modo simile allepur non avendo questo status a livello giuridico. Si tratta delle app che offrono servizi di pagamento online,o Apple Pay.Secondo il Cfpb, alcune delle pratiche messe in atto dai gestori di questi servizi di pagamento sarebbero irregolari. Le preoccupazioni principali sono soprattutto quelle che riguardano la privacy degli utenti, la responsabilità in caso di frodi e truffe e soprattutto il cosiddetto de-bancking, la chiusura arbitraria degli account degli utenti.Lepere Apple PayApple Pay,e tutte le altre grandi app che gestiscono più di 50 milioni di transazioni ogni anno negli Usa dovranno comportarsi in maniera leggermente più simile a vere e proprie