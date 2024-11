Ilgiorno.it - Passeggiata nel gusto davanti alle vetrine

Leggi su Ilgiorno.it

Una giornata dedicata non solo allo shopping natalizio, ma a iniziative e intrattenimento con i mercatini di Natale e la festa delle specialità. A promuoverla l’associazione Nuova Varedo shopping col patrocinio del Comune che organizza negozi aperti con iniziative e sorprese, un percorso gastronomico, intrattenimenti musicali distribuiti lungo le vie chiuse al traffico, bancarelle con oltre 40 espositori, giostre e animazione natalizia tra le vie Umberto I e Vittorio Emanuele. È proprio il percorso enogastronomico la novità: 17 punti ristoro con una serie di specialità culinarie, dalla paella ai pizzoccheri della Valtellina, passando da hot dogspecialità libanesi, parmigiana, arrosticini, trippa e fiadoni, per arrivare ai classici panettoni e pandori. Il percorso si snoda lungo le vie del centro,a ogni negozio che proporrà per l’occasione sconti ma anche mostre, come quella del gioiello, assaporando un calice di champagne11.