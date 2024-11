Iltempo.it - Nei centri migranti i mafiosi albanesi. Il piano B di Meloni per gli hotspot

Sull'Albania: «Indietro tutta!» ma senza l'orchestra di Renzo Arbore. Stretta tra la magistratura ordinaria e quella contabile, Giorgiasta esplorando nuove strade, anche quella di trasformare gliin carceri per ospitare i detenuti affiliati alla «mafja shqiptare», la mafia albanese, che in Italia sono circa 2800. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli, ha avvertito: «La mafia del futuro, non solo in Italia ma anche in Europa, sarà quella albanese». Alla Premier va riconosciuto che, in questi due anni di governo, ha dimostrato un'apprezzabile capacità di adattamento pragmatico agli scopi prefissati. Emblematico è stato il recente capolavoro di real politik nell'aver portato il suo ministro più fidato, Raffaele Fitto, a vicepresidente esecutivo della Ue contro tutto e tutti.