Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma, l’attesa di Conte e dei suoi

: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Antonioteme per due motivi Claudio Ranieri. L’allenatore delconosce bene le motivazioni che un tecnico esperto come quello dellapuò dare ad una squadra in crisi di gioco ed identità. Inoltre, il tecnico partenopeo reputa il collega come una sorta di gatto a nove code, nel senso che conosce ogni aspetto del calcio ed è in grado sempre di venirne fuori”.In ritiro aspettando laLa decisione di Cone per la sfida contro la: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Antonio, come accaduto già nelle gare casalinghe, ha optato per far svolgere il classico ritiro pre gara alla squadra. L’allenatore del, dopo aver concesso alcune ore di relax dopo l’allenamento di rifinitura, ha deciso per il ritiro prima diin una struttura alberghiera di Pozzuoli.