Montevarchi, Lelli non si fida della Fezzanese

di Giustino BonciIlcerca l’allungo in casa nell’incontro, un inedito assoluto, con i "verdi". Decisi ad allungare la striscia positiva che in tre giornate ha fruttato 7 punti, gli aquilotti sono stati catechizzati a dovere durante la settimana sull’importanza di una ssolo sulla carta alla loro portata. Affrontare, del resto, l’ultima in classifica, una squadra che in 12 giornate ha racimolato solo una vittoria e un pareggio e viene da 7 sconfitte di fila, potrebbe far sembrare l’impegno una passeggiata. Nico, che oggi torna in panchina dopo la squalifica, ha raccomandato invece ai suoi ragazzi di mantenere la massima concentrazione e, per inciso, Sesti e soci sono consapevoli del peso specificoposta in palio. Vincere con i liguri consentirebbe all’Aquila di raggiungere quota 20 punti, soglia psicologica importante, tenuto conto che dopo la gara odierna ne mancheranno altre quattro al giro di boa del campionato.