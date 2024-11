Ilfattoquotidiano.it - Molestie sul lavoro, assenza di referenti per le denunce e codici facoltativi: tutto quello che manca per la tutela delle lavoratrici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Secondo l’ultima rilevazione Istat, il 13,5%donne tra i 15 e i 70 anni che lavorano o hanno lavorato ha subitoin ambito professionale. La stima è al ribasso perché in molte non denunciano. Quasi il 65%afferma che non saprebbe cosa fare se fosse vittima di abusi in ufficio e tra uomini e donne l’86% dichiara che in azienda non esiste una figura a cui rivolgersi per denunciare o ricevere supporto in caso di.In Italia sono due i testi di riferimento perre dallesul. La convenzione dell’Organizzazione internazionale del(Oil o Ilo, n. 190), che definisce gli abusi in ambito professionale come incompatibili con ildignitoso, e il codicepari opportunità (art. 26), che disciplina le norme contro lesulnella legislazione italiana.