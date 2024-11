Anteprima24.it - Manfredi: “Accelerare gli sgomberi alle Vele per avviare la demolizione”

Tempo di lettura: 2 minutiIl crollo alla Vela Rossa – verificatosi nelle ultime ore senza conseguenze per le persone e per il quale sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri e protezione civile insieme al vicesindaco di Napoli Laura Lieto per garantire il supporto e l’immediata evacuazione di sei nuclei familiari (e non tre, come si era appreso in un primo momento) – “conferma l’urgenza di completare le operazioni di sgombero avviate nelle scorse settimane”. Lo afferma il sindaco di Napoli, Gaetano.Dal Comune fanno sapere che tutte le ordinanze sono state emanate, la polizia municipale si sta adoperando per favorire il trasloco degli ultimi abitanti rimasti ancora nelle rispettive case e i servizi sociali sono stati attivati per monitorare gli spostamenti e le attribuzioni del contributo economico per l’autonoma sistemazione.