Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 7-6, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’olandese gioca il set della vita…e lo perde!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Toilet break per.18.51 Per il n.1 ben 12 ace e l’81% di punti ottenuti con la prima di servizio. Il primo set è durato 52 minuti.18.50 I numeri irreali di: 20 punti su 23 con la prima, resa del 55% con la seconda, 5 ace, 12 vincenti e 3 errori gratuiti. Maha alzato ulteriormente illlo nel tie-break e non gli ha dato scampo!7-2 ACE ESTERNOOOOOOOOOOOOO!!!hato il setvita. E lo ha perso.6-2 Battuta esterna vincente!5-2 BELLISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!picchia da fondo,prova a variare e il n.1 lo pianta con una palla corta al bacio!Seconda di servizio.4-2 Mostruoso come ha spinto con il diritto. Non sta tremando, per niente. Neanche in svantaggio.4-1 Punto importantissimo vinto dasulla diagonale di rovescio.