Ilgiorno.it - Interventi lumaca alle case Aler . Scatta lo “sciopero” pagamenti

deidelle spese condominiali fino a quando non partiranno glidi manutenzione. Lo mettono in atto, per questo mese, una ventina di famiglie dellepopolari di via Carpaccio a San Polo, gestite da. Si tratta di una scelta estrema, dopo che a settembre era stato fatto un incontro con Comune eche non ha portato, però, ad accelerare i lavori attesi, mentre restano fili elettri scoperti, scambiatore del teleriscaldamento non funzionante e infiltrazioni di acqua. Il problema è emerso pubblicamente durante un picchetto per evitare lo sgombero di una famiglia con quattro minori che ha occupato uno degli affitti vuoti dello stabile di San Polo. L’intervento degli attivisti di Diritti per tutti, Centro sociale Magazzino 47 e Collettivo gardesano autonomo in difesa di una occupazione abitativa, ha evitato che fosse effettuato lo sgombero.