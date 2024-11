Ilgiorno.it - I patti nei quartieri. Tremila volontari al lavoro per la città: "È la nostra casa"

Leggi su Ilgiorno.it

Un esercito di più di 3mila monzesi che si prendono cura della, per puro spiritostico. Oggi Monza ha nel senso civico dei suoi abitanti una delle chiavi più importanti per tenersi attiva e vivibile, attraverso quei 36 (a breve 37)di collaborazione tra cittadini e Comune grazie a cui si fa manutenzione del verde, si coltivano orti condivisi, si sistemano aree cani e si realizzano attività nel sociale e nello sport. Il patto di collaborazione è un accordo condiviso tra cittadini singoli o associati con il Comune, di durata di 3 anni rinnovabili, in cui si declinano gli impegni di entrambe le parti per un’attività o per la cura di un bene, senza stanziamento di contributi economici diretti (a differenza deidi cittadinanza). Dei 36attivi, 15 sono stati sottoscritti con associazioni e comitati, 11 con gruppi informali e 10 con singoli cittadini.