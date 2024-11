Gaeta.it - I carabinieri di Favignana celebrano il 103esimo compleanno di Rosa Giangrasso, simbolo di longevità

Facebook WhatsAppTwitter In un evento che ha toccato il cuore della comunità, idella stazione dihanno festeggiato ildi, affettuosamente conosciuta come zia Rosina. Questa ultracentenaria rappresenta un prezioso legame con la storia delle Egadi, un esempio di forza e indipendenza, vivendo sola nella sua casa e ricevendo frequenti visite dai militari. Questa celebrazione non è solo un riconoscimento della sua, ma anche un riflesso del supporto che le forze dell’ordine offrono ai cittadini, specialmente a quelli più vulnerabili.Il supporto deiper la comunitàIdella stazione dinon si limitano a svolgere un lavoro di ordine e sicurezza; con il loro impegno quotidiano, creano relazioni significative con la popolazione.