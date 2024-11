Gaeta.it - Grave incidente stradale sulla Tiburtina: due giovani feriti in moto

Facebook WhatsAppTwitter Unha scosso la comunità di Carsoli, quando dueciclisti si sono schiantati contro il guard rail lungo la Strada Statale, direzione Carsoli. L’, avvenuto al chilometro 13, ha destato preoccupazione per le condizioni dei due, che hanno subito traumi significativi. Le autorità locali stanno indagando su quanto accaduto.Dettagli sull’e il soccorsoL’ha avuto luogo in un tratto noto per la sua pericolosità. Secondo le prime informazioni, i due, un ragazzo e una ragazza, erano inquando, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo del veicolo e sono finiti contro il guard rail. L’impatto ha provocato ferite gravi a entrambi iciclisti; la ragazza è stata immediatamente elitrasportata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per ricevere cure specialistiche.