Panorama.it - Gli EPEX e il viaggio attraverso le imperfezioni della gioventù

Gli, gruppo K-pop composto da otto membri sotto l'etichetta C9 Entertainment, hanno pubblicato il loro secondo album completo, "Youth Chapter 2: YOUTH DEFICIENCY", proseguendo il racconto avviato con "Youth Chapter 1: YOUTH DAYS", uscito nell’aprile 2024. Mentre il primo capitolo esplorava le emozioni e le difficoltà legate all’adolescenza e ai primi amori, questa nuova uscita si concentra sulle fragilità giovanili e sulle scelte necessarie per affrontarle.L'album include otto tracce, ognuna delle quali affronta temi legati all’esperienzagiovinezza. Il brano principale, "UNIVERSE", si caratterizza per un ritmo shuffle e una melodia diretta, raccontando la decisione di rendere una persona speciale il proprio "universo". La traccia pre-rilascio, "My Girl", presentata per la prima volta il 14 ottobre, propone sonorità R&B con testi che narrano la goffaggine e il coraggio richiesti per esprimere i sentimenti amorosi.