Dilei.it - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, cosa vedere in tv

Sensibilizzare l’opinione pubblica, ricordare le vittime, lottare per la scomparsa della piaga della. Il 25 novembre, giorno in cui si celebra lala, anche i principali canali televisivi si mobilitano, modificando la propria programmazione e il proprio palinsesto. Iniziative, programmi e discussioni sul tema permeeranno tutto il giorno, dando la possibilità di accedere a contenuti sul tema a quasi qualsiasi orario.Programmazione Rai per lalaTutti i canali Rai, in occasione di lunedì 25 novembre, adotterà una programmazione specifica a tema per lala. Un impegno che in realtà nel 25 vede il suo culmine, ma che è stato confermato nei giorni precedenti da un ampio palinsesto di contenuti e momenti di riflessione dedicati.