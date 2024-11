Scuolalink.it - Giornata contro la violenza sulle donne: il 25 Novembre l’IC Giuliana Saladino in corteo al CEP di Palermo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’I.C. “” dia proposito delche si svolgerà domani 252024 presso il CEP diin occasione dellainternazionale per l’eliminazione della: lunedì 25, marcia tra le strade del quartiere CEP organizzata dall’ I.C.diIn occasione dellainternazionale per l’eliminazione della, Lunedì 252024, le alunne e gli alunni, le docenti e i docenti dell’Istituto Comprensivo, si muoveranno in, dalle ore 10.30, attraversando il quartiere CEP – S. Giovanni Apostolo. #imagetitleLa passeggiata simbolica sarà un’occasione importante per sensibilizzare tutto il quartiere sul tema dellanei confronti delle