F1 GP Las Vegas 2024 Norris | Complimenti a Verstappen ha guidato meglio di me quest’anno

Leggi su Sportface.it

“Inizierò congratulandomi con Max. Sì, sono deluso di non aver vinto il Mondiale. Max meritava di vincere, hadi me inquesta stagione. E sì, se lo meritava più di chiunque altro. Max non ha un punto debole”. Lo ha detto il pilota della McLaren, Lando, dopo il GP di Lasin cui è arrivata l’ufficialità del trionfo di Maxanche in questo Mondiale nel quale il duellante è stato proprio il britannico, oggi incappato in una gara anonima: “Quando ha la macchina migliore, domina e quando non ha la macchina migliore, è sempre lì. È sempre lì per renderti la vita dura e difficile. Quindi, haun anno molto buono. Non posso biasimarmi. Questo è tutto”.E sulla gara di oggi in Nevada: “Questo weekend è stato terribile per noi. Non siamo nemmeno riusciti a combattere contro Max.