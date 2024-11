E’ storico bis consecutivo a Malaga | l’Italtennis conquista la Coppa Davis 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 novembre- L’Italia vince la. Gli azzurri hanno trionfato aper il secondo anno, battendo 2-0 l’Olanda in finale oggi 24 novembre. Decisive le vittorie nei due singolari di Matteo Berrettini, che ha battuto Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2, e di Jannik Sinner, vincente contro Tallon Griekspoor in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-2. Si tratta del terzo successo azzurro di sempre in, dopo quelli del 1976 e del 2023.Sinner-Griekspoor 7-6, 6-2Sinner entra bene in partita con tre ace nel primo game, Griekspoor è solido al servizio e il match prosegue in equilibrio. L’olandese, molto concentrato al servizio, riesce a tenere testa al numero 1 del mondo esprimendo un ottimo livello di tennis. Jannik impiega qualche game per prendere le misure, sorpreso dall’intensità e dai continui cambi di ritmo dell’avversario.