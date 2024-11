Quotidiano.net - Due sedicenni accoltellati davanti all’università di Latina

, 24 novembre 2024 - Due 16ennialla facoltà di Farmacia di, a due passi dalla zona della movida. È successo poco prima della mezzanotte in corso della Repubblica. I due minorenni sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118, è intervenuta un'auto medica e diverse pattuglie di polizia e dei carabinieri. Le forze dell'ordine stanno al momento indagando sui motivi che hanno portato al litigio. Non è chiaro se ci siano altri giovani coinvolti: al momento non si esclude l’ipotesi di una rissa tra bande.