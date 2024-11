Cosa si sono detti il segretario della Nato Mark Rutte e Donald Trump | l’incubo che Putin non possa trattare la pace

Leggi su Open.online

Eppur si muove. Ilgeneraleha incontrato ierie il suo staff nella sua villa di Palm Beach «per discutere di vari argomenti riguardanti la sicurezza globale», si legge nella nota. L’ex presidente Usa, ricorda oggi il CorriereSera, parlò in passato di «partner europei parassiti», perché insolventi nel pagare le loro quote di partecipazione alla, spingendo gli USA a una uscita dall’Alleanza. Stavolta però la propaganda del tycoon è messa da parte. Secondo quanto riporta invece Repubblica il presidente americano eletto ha concentrato l’incontro su tre aspetti: l’Ucraina, il pericolo die il contributo economico che gli alleati europei forniscono all’Organizzazione atlantica.ha fatto precisato che in generale nei paesi europei il 2 per cento di Pil è stato destialla spesa militare e che c’è un impegno a incrementare lo sforzo.