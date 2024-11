Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, l’ultimo record di Jannik Sinner: nessun giocatore come lui nella storia del tennis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quanti sono iti che hanno vinto due Slam, le Atp Finals e lastessa stagione? C’è n’è solo uno:. Al crepuscolo di questo straordinario 2024, con la conquista della seconda Insalatiera consecutiva, il numero 1 al mondo firma anche l’ennesimo. È il primodelad aver messo in bacheca nello stesso anno 4 trofei così importanti. Oggi,ha anche eguagliato Roger Federer, che dal 2005 deteneva un altro primato: aver chiuso una stagione vincendo almeno un set in ogni partita che ha disputato. In questa stagione, l’altoatesino non ha mai perso 2-0 o 3-0.Questisono incredibili ma sono l’inevitabile conseguenza di un 2024 che è stato l’anno della consacrazione per l’azzurro. Un viaggio lungo undici mesi, dagli Australian Open allavinta con l’Italia a Malaga, che ha segnato l’inizio di una nuova era del, la fine di un’altra e il sorgere di un regno tricolore.