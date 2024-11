Cop29 | 300mld l' anno per climate change

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.21 L'assemblea plenaria delladi Baku ha approvato il nuovo "patto gobale" cioè l'obiettivo di finanza climatica dell'Accordo di Parigi. E' previsto l'aumento degli aiuti ai paesi in via di sviluppo contro il cambiamento climatico, dagli attuali 100miliardi l'fino a 300 miliardi l'nel 2035.Una sorta di "tassa" che i paesi ricchi che inquinano di più pagano ai Paesi più poveri per agire contro il riscaldamento globale.Ma i paesi meno sviluppati ritengono il patto "poco ambizioso".