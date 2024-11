Metropolitanmagazine.it - Cop29, 300 miliardi di dollari all’anno ai paesi più poveri per la crisi climatica: “Somma irrisoria, è un’illusione ottica”

Ieri, durante ladi Baku, in Azerbaigian, il mondo ha concordato un nuovo accordo sul clima, con iricchi che si sono impegnati a fornire 300dientro il 2035 aipiùper aiutarli a far fronte agli impatti sempre più catastrofici della, una cifra che moltiin via di sviluppo hanno criticato come ampiamente insufficiente.I 300disaranno destinati alle nazioni più povere e vulnerabili per aiutarle a far fronte a fenomeni meteorologici estremi sempre più devastanti e a indirizzare le loro economie verso l’energia pulita.“È stato un viaggio difficile, ma abbiamo raggiunto un accordo”, ha affermato Simon Stiell, responsabile della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. “Questo nuovo obiettivo finanziario è una polizza assicurativa per l’umanità, in mezzo a impatti climatici sempre più gravi che colpiscono ogni paese”.