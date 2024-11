Terzotemponapoli.com - Che Napoli-Roma vedremo?

Lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà oggi alle 18 un confronto cruciale tra Napoli e Roma. Due squadre in momenti opposti della stagione ma accomunate dall'esigenza di fare punti. Gli azzurri, terzi con 26 punti, inseguono Atalanta e Inter, che ieri hanno consolidato il proprio vantaggio battendo rispettivamente Parma e Verona. La Roma, invece, arranca al tredicesimo posto, intrappolata in un avvio di campionato turbolento, caratterizzato da cambi in panchina e tensioni interne che ne hanno compromesso la continuità. La Roma verso la trasferta di Napoli. Claudio Ranieri, chiamato a rimettere ordine, affronta il suo nuovo debutto con segnali incoraggianti. Paulo Dybala e Mats Hummels, nonostante condizioni fisiche non ottimali, saranno della partita e potrebbero rivelarsi determinanti.