Barcellona, 24 nov – (Xinhua) – La spagnola-EV Motors e la cinesemobile hanno celebrato l’inizio delladinella loro, laFactory, situata nella Zona franca di Barcellona. Parlando durante la cerimonia, il ministro dell’Industria e del Turismo spagnolo, Jordi Hereu, ha elogiato la partnership come un modello per futuretra aziende cinesi e spagnole, esprimendo la speranza per ulteriori collaborazioni simili a quella train tutta la Spagna. La primadella fabbrica include il SUV s700, con il SUV s800 che seguira’ nelle prossime settimane.Entrambi i modelli di dimensioni medie saranno dotati di motori Plug-in Hybrid (PHEV) e a combustione, in concomitanza con il 70esimo anniversario del marchio storico spagnolo rinato.