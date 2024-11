Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 24 novembre, torna Eleonora Giorgi col figlio Andrea

Leggi su Dilei.it

Silvia Toffanin conduce la puntata domenicale di. L’appuntamento del 24si preannuncia ricco di interviste e di racconti personali, come quello della giovane Chiara Balistreri che sta iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel dopo l’arresto dell’ex fidanzato Gabriel Costantin, finalmente fermato in Romania dopo la denuncia per le gravissime violenze subite. E ancora il ricordo di Ennio Doris, il ritorno die Cristiano Malgioglio e il grande cinema con Marco D’Amore e Maria Esposito.Il ritorno di Chiara Balistreri, la fine di un incuboGrande attesa per la storia di Chiara Balistreri, cheaccompagnata dalla madre Roberta per raccontare la fine di un incubo che l’ha segnata profondamente. La giovane, vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato Gabriel Constantin, aveva lanciato un grido d’aiuto sui social, denunciando il timore di diventare una delle tante vittime di femminicidio.