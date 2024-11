Ilfattoquotidiano.it - “A Roma lo stress mi stava spegnendo. Ora vivo in un borgo: sporcarmi le mani nella terra mi ha salvato”

Rigenerare i terreni per rigenerare i corpi. È questa l’idea di Giorgio Ferrarese, 33 anni, nato a La Spezia, cresciuto a, ora residente a Rocchetta Sant’Antonio, unin provincia di Foggia. Qui si occupa dell’uliveto di famiglia, abbandonato per anni dopo l’emigrazione di suo nonno materno e ora rianimato dal suo ritorno. Vuole creare un luogo dove le persone possano fare esperienza diretta della vita in campagna. Un luogo che sia aperto a tutti, “iniziando dagli ultimi, da chi è marginalizzato e soffre”. “Voglio offrire una possibilità di recupero e rigenerazione psicofisica alle persone – spiega – Lavorare con il corpo, respirare aria pulita, mangiare i frutti del proprio lavoro hannome e possono far bene a chiunque lo provi. Per questo in futuro, anche per merito dell’aiuto di enti e associazioni attive nel territorio, voglio che questo luogo sia a disposizione di chi ne ha bisogno”.