Gaeta.it - Vesta: il nuovo ristorante di alta cucina di pesce nel cuore di Milano

Facebook WhatsAppTwitter Nel centro di, il marchiopresenta una proposta didi, inserendosi in un contesto gastronomico di prestigio. Parte di Triple Sea Food, azienda controllata da LMDV di Leonardo Maria Del Vecchio, ilha trovato la sua dimora al numero 1 di via Fiori Chiari, una delle strade più storiche della città. Questo spazio non è solo un luogo dove mangiare, ma si propone come un’esperienza che unisce tradizione e innovazione, creando un’armonia tra i sapori e gli ingredienti.Un ambiente elegante e accoglientesi distingue per un design curato nei minimi dettagli. Con una zona pranzo all’aperto accessibile tramite una scala in marmo travertino, iloffre un’ottima esperienza anche durante le belle giornate. Gli interni sono stati progettati per favorire un dialogo tra l’ambiente interno e quello esterno, grazie all’uso di ampie finestre e specchi che amplificano la luce naturale.