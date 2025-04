Pnrr fermo speso solo il 338% delle risorse | la denuncia della Cgil

Pnrr arranca e l'ultima denuncia arriva del segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari. Partiamo dai numeri: il Piano europeo prevede risorse all'Italia per 194,4 miliardi di euro, con una spesa dichiarata al 28 febbraio di 65,7 miliardi. Ovvero soltanto il 33,8% del totale, con un aumento minimo rispetto ai quasi 59 miliardi del 31 ottobre. I pagamenti del Pnrr effettuati al 31 marzo sono invece pari a 64,37 miliardi (in aumento rispetto ai 57,5 del 13 dicembre).La denuncia della Cgil sui ritardi del PnrrI dati evidenziati dall'Area delle politiche per lo sviluppo della Cgil sono basati sull'ultimo aggiornamento pubblicato sulla piattaforma ReGis e "smentiscono la propaganda del governo sull'attuazione del Pnrr", come sottolinea Ferrari.

