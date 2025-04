La Lazio festeggia i suoi 125 anni con la mostra-evento E penso a te a Caprarola

Il tour della manifestazione "E penso a te" ideata per festeggiare i 125 anni della polisportiva Lazio fa tappa a Caprarola. Il 3 e 4 maggio, alle scuderie Farnesi, è possibile vivere due giorni di sport grazie alla presenza di atleti locali e biancocelesti e celebrare la storia della Lazio.

La Lazio festeggia i suoi 125 anni con la mostra-evento "E penso a te" a Caprarola - Il tour della manifestazione "E penso a te" ideata per festeggiare i 125 anni della polisportiva Lazio fa tappa a Caprarola. Il 3 e 4 maggio, alle scuderie Farnesi, è possibile vivere due giorni di sport grazie alla presenza di atleti locali e biancocelesti e celebrare la storia della... 🔗viterbotoday.it

