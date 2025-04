Soresina operaio di 35 anni muore agganciato dalla benna dell’escavatore

Repubblica.it - Soresina, operaio di 35 anni muore agganciato dalla benna dell’escavatore L’uomo, Moamen Khairy Selim Osman, era accanto al suo mezzo nel cantiere di un parcheggio: forse ha azionato per errore la pala 🔗 Repubblica.it

Tragico incidente sul lavoro a Soresina: Muore un operaio di 35 anni - Un Errore Fatale in Cantiere Un operaio di 35 anni ha perso la vita oggi in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Soresina, in provincia di Cremona. La vittima, un gruista di origine egiziana residente nel Bresciano, si trovava accanto al proprio mezzo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe azionato involontariamente la benna di un Bobcat nel tentativo di recuperare un oggetto dall’abitacolo. 🔗dayitalianews.com

