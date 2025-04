Ciclovia Terni-Narni fosso ‘Rivo’ e guado ‘Tarquinio’ | stop ai finanziamenti Il Comune escluso dalla graduatoria

Comune di Terni è stato escluso dai finanziamenti previsti per ‘Bici in Comune’ ossia l’avviso pubblico emanato dal Ministero per lo Sport e i Giovani per finanziare interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Nei mesi scorsi infatti era stato presentato un. 🔗 Ternitoday.it - Ciclovia Terni-Narni, fosso ‘Rivo’ e guado ‘Tarquinio’: stop ai finanziamenti. Il Comune escluso dalla graduatoria Ildiè statodaiprevisti per ‘Bici in’ ossia l’avviso pubblico emanato dal Ministero per lo Sport e i Giovani per finanziare interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Nei mesi scorsi infatti era stato presentato un. 🔗 Ternitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Ciclovia Terni-Narni, fosso ‘Rivo’ e guado ‘Tarquinio’: stop ai finanziamenti. Il Comune escluso dalla graduatoria - Il Comune di Terni è stato escluso dai finanziamenti previsti per ‘Bici in comune’ ossia l’avviso pubblico emanato dal Ministero per lo Sport e i Giovani per finanziare interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Nei mesi scorsi infatti era stato presentato un... 🔗ternitoday.it

Festa in bici sulla Ciclovia del Sole - Largo alla bicicletta. Tornano in provincia, complice l’arrivo della bella stagione, le ‘Domeniche ciclabili’, che prevedono pedalate in sicurezza su strade chiuse al traffico veicolare o su piste ciclabili. Quattro domeniche mattina, fra aprile e luglio, per percorrere itinerari alla portata di bambini e ciclisti amatoriali. Si comincia dal ‘Pianura bike day’, domenica 13 aprile, per festeggiare il quarto compleanno della Ciclovia del Sole, con un percorso pianeggiante che si snoda tra i campi, gli argini e i frutteti in fiore. 🔗ilrestodelcarlino.it

Si chiama Rivo la mascotte 2025 del ticket per Venezia - Si chiama "Rivo", nome mutuato dalla parola dialettale per il verbo "arrivo", la mascotte stilizzata che accompagna la campagna di comunicazione del contributo di accesso a Venezia per il 2025, secondo anno della sperimentazione del "ticket" per i visitatori del centro storico lagunare. La campagna di comunicazione, ideata per il secondo anno da Crafted, è stata presentata oggi a Milano nell'ambito della Borsa internazionale del turismo, dall'assessore al Turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini e il direttore operativo di Vela spa, Fabrizio D'Oria. 🔗tg24.sky.it

Su questo argomento da altre fonti

Ciclovia Terni-Narni, fosso ‘Rivo’ e guado ‘Tarquinio’: stop ai finanziamenti. Il Comune escluso dalla graduatoria; Ciclabile Terni-Narni, problema guado: si prova con una scogliera fluviale; Ciclabile Terni-Narni, il guado della discordia: “Una scogliera fluviale come soluzione alle problematiche”; Tevere-Nera, pioggia di milioni per lavori a Stroncone e Borgo Rivo. 🔗Approfondimenti da altre fonti