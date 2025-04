Trema il terzo polo bancario Mediobanca lancia l’ops su Banca Generali

MedioBanca, Alberto Nagel. L'offerta pubblica di scambio volontaria per il 100% delle azioni di Banca Generali non serve a difendersi dalla scalata tentata da Mps su Piazzetta Cuccia. Eppure, di certo, potrà avere proprio questo effetto. Nagel assicura che la mossa era allo studio da cinque anni e non può, quindi, avere alcun nesso con l'offerta di Mps. Ma di certo chi spera nel terzo polo Bancario ora ha più paura di restare deluso.Il consiglio straordinario di MedioBanca ha deciso di promuovere un'opa da pagare con le azioni Generali in possesso di Piazzetta Cuccia, che corrispondono al 13,02% del capitale. L'operazione da 6,3 miliardi – da concludere entro ottobre – darebbe vita a un operatore da 210 miliardi di totale attivi e 2 miliardi di ricavi.

Trema il terzo polo bancario, Mediobanca lancia l'ops su Banca Generali - Non è una mossa difensiva, assicura l'ad di Mediobanca, Alberto Nagel. L'offerta pubblica di scambio volontaria per il 100% delle azioni di Banca Generali non serve a difendersi dalla scalata tentata da Mps su Piazzetta Cuccia. Eppure, di certo, potrà avere proprio questo effetto. Nagel assicura che la mossa era allo studio da cinque anni e non può, quindi, avere alcun nesso con l'offerta di Mps. Ma di certo chi spera nel terzo polo bancario ora ha più paura di restare deluso.

Il governo punta sul terzo polo bancario: niente golden power su Mps per Mediobanca - Nessun colpo di scena. Il governo italiano dà di fatto il via libera all’ops di Mps su Mediobanca: la banca senese ha comunicato ieri la decisione della presidenza del Consiglio di non esercitare il golden power. Si tratta della prima autorizzazione dall’annuncio dell’offerta che apre la strada all’operazione del terzo polo bancario. La decisione del governo era scontata, vero, ma non di poco conto. 🔗lanotiziagiornale.it

Mps, Lovaglio sostiene l'ops su Mediobanca: "L'obiettivo è creare il terzo polo bancario italiano, nel nuovo scenario Generali al 16%" - Alla conferenza Morgan Stanley, il numero uno del Montepaschi conferma la coerenza dell'operazione con il piano strategico della banca, si mostra ottimista riguardo ai tempi dell'operazione ricordando che l'assemblea della banca senese è fissata per il 17 aprile Mps, Luigi Lovaglio, sostiene 🔗ilgiornaleditalia.it

Bper: Papa, terzo polo? No M&A, siamo gia' la terza banca (RCO) - 10 ott - 'Noi siamo gia' la terza banca in Italia. Non siamo il terzo polo, siamo la terza banca e questo gia' ci rende contenti'. Cosi' l'a.d. di Bper, Gianni Franco Papa, replica a chi gli ... 🔗ilsole24ore.com

Mps-Mediobanca, si va verso il terzo polo bancario italiano - Percentuale molto vicina a quel 75% ritenuto soglia di sicurezza per concretizzare l’operazione che condurrebbe alla formazione del terzo polo bancario italiano. Lo stesso Maione ha voluto rendere ... 🔗mam-e.it