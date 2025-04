Burke Sarah Mueller | in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco

hanno preso posizioni al limite della rottura su comunione ai divorziati, gay e ruolo delle donne. Ora si presentano agguerriti, ma restano fortemente minoritari 🔗 Repubblica.it - Burke, Sarah, Mueller: in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco Durante il pontificatopreso posizioni al limite della rottura su comunione ai divorziati, gay e ruolo delle donne. Ora si presentano agguerriti, ma restano fortemente minoritari 🔗 Repubblica.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Burke, Sarah, Mueller: in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco - Durante il pontificato hanno preso posizioni al limite della rottura su comunione ai divorziati, gay e ruolo delle donne. Ora si presentano agguerriti, ma restano fortemente minoritari 🔗repubblica.it

Chiesa verso il Conclave: da Parolin a Sarah, chi verrà dopo Bergoglio - Il Conclave che si celebrerà entro venti giorni a partire da oggi sarà innanzitutto il più affollato della Storia. Mai prima d'ora un numero così elevato di cardinali aventi diritto al voto (tutti quelli che non hanno compiuto 80 anni alla morte di Francesco) sono entrati nella Cappella Sistina. Attualmente sono ben 135 perché con l'ultima infornata di porpore dello scorso 7 dicembre il pontefice defunto ha sforato il tetto di 120 elettori stabilito da Paolo VI di ben ventuno unità, arrivando a 141. 🔗iltempo.it

Card. Ruini: “Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici” - “Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. E servirà un Papa caritatevole. Caritatevole anche nella gestione della Chiesa”. Lo dice al Corriere della Sera il cardinale Camillo Ruini. “I funerali hanno dato l’impressione che si sia risolto... 🔗imolaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Burke, Sarah, Mueller: in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco; Vaticano, le trame dei conservatori; Ansaldo Energia, firmato il contratto per la nuova centrale elettrica in Ungheria; Uccisa da un albero a parco Labor, la Procura dispone una consulenza su tutti quelli caduti nel 2024. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Burke, Sarah, Mueller: in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco - Durante il pontificato hanno preso posizioni al limite della rottura su comunione ai divorziati, gay e ruolo delle donne. Ora si presentano agguerriti, ma ... 🔗repubblica.it

Conclave, perché i cardinali (conservatori) Burke, Sarah e Turkson «non hanno alcuna possibilità di diventare Papa» - I cardinali ultraconservatori, che si riuniscono in Conclave a partire dal 7 maggio, premono per un 'loro' Papa, segnando quindi un'inversione rispetto alla linea tracciata da ... 🔗msn.com

Un popemaker dall'aldilà. L'influenza del "memorandum Pell" sull'ala conservatrice del conclave - George Pell, cardinale australiano scomparso tre anni fa, firmò un documento di dura critica nei confronti di Francesco, in cui dava dirompenti ... 🔗huffingtonpost.it