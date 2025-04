Marcell Jacobs | “Sono un sottone decide tutto mia moglie Non tollero le accuse di doping non ho amici”

Marcell Jacobs si racconta negli studi di Belve. Ospite della puntata in onda martedì 29 aprile, parla del rapporto con sua moglie Nicole Daza, di quello con suo padre e rivela alcuni retroscena del mondo sportivo.

Marcell Jacobs si racconta a Belve: “Mio padre? Ho cominciato a vincere quando mi sono riavvicinato a lui” - Milano,29 aprile 2025 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì, a partire da oggi. Tra gli ospiti della prima puntata Marcell Jacobs. Il campione olimpico a Tokyo 2020 e primatista europeo dei 100 metri si racconta in un'intervista intima e profonda. Dalle domande di Fagnani emerge l'intensità dello sportivo e la complessità dell'uomo. 🔗ilgiorno.it

Marcell Jacobs chiama Filippo Tortu, la telefonata per non mandare in pezzi la staffetta azzurra: lo scandalo spionaggio e il ritorno a Tokyo - Una telefonata da Marcell Jacobs al compagno di staffetta Filippo Tortu per provare a tenere insieme la squadra azzurra che ha emozionato e trionfato con l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. O almeno per cercare un disgelo, dopo quel che è emerso dall’indagine dello scandalo Equalize. Il fratello e manager di Tortu è indagato perché, secondo la procura, avrebbe chiesto agli esperti di spionaggio informatico le analisi del sangue di Jacobs. 🔗open.online

Marcell Jacobs sullo spionaggio: “Se emergesse il coinvolgimento di Filippo Tortu sarebbe una bella batosta” - Come anticipato da Davide Maggio, il campione olimpico Marcell Jacobs è tra gli intervistati di Francesca Fagnani a Belve, al via questa sera su Rai 2. E’ l’occasione, per la prima volta in TV, per parlare del caso del suo spionaggio, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano, che coinvolge Giacomo Tortu, il fratello di Filippo Tortu, suo compagno di Nazionale. Sinceramente sono rimasto abbastanza male. 🔗davidemaggio.it

