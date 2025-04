Criscitiello punge l’Inter | Se non vince niente è un fallimento Non può perdere questo scudetto

Criscitiello ha detto la sua sulla stagione dell’Inter di Simone Inzaghi: il commentoIntervenuto in diretta a Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato ancora della stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, commentando il momento complicato della squadra meneghina che non sta certo attraversando un momento facile e domani è attesa dalla gara contro il Barcellona.LE PAROLE – «l’Inter non doveva perdere lo scudetto con il Napoli sperimentale di Conte. Potrebbero cambiare subito i giudizi, magari domani vinci 3-0 a Barcellona con tre gol di Lautaro, ma se quest’anno non vinci niente è un fallimento».Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello si è espresso così sul momento dell’Inter.«Se Inzaghi vince la Champions tutti in Piazza Duomo ma anche se dovesse perdere la finale ai rigori sarebbe un fallimento. 🔗 Internews24.com - Criscitiello punge l’Inter: «Se non vince niente è un fallimento. Non può perdere questo scudetto» Intervenuto a Sportitalia Micheleha detto la sua sulla stagione deldi Simone Inzaghi: il commentoIntervenuto in diretta a Sportitalia, Micheleha parlato ancora della stagione deldi Simone Inzaghi, commentando il momento complicato della squadra meneghina che non sta certo attraversando un momento facile e domani è attesa dalla gara contro il Barcellona.LE PAROLE – «non dovevalocon il Napoli sperimentale di Conte. Potrebbero cambiare subito i giudizi, magari domani vinci 3-0 a Barcellona con tre gol di Lautaro, ma se quest’anno non vinciè un».Nel suo editoriale per Sportitalia, Michelesi è espresso così sul momento del.«Se Inzaghila Champions tutti in Piazza Duomo ma anche se dovessela finale ai rigori sarebbe un. 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Di Canio punge l’Inter: «Perde punti da inizio stagione, col Bayern ha vinto perché Musiala era out! E su Barella…» - di RedazioneL’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha usato parole dure per descrivere la crisi che sta attraversando l’Inter dopo il KO con la Roma Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta rimediata dall’Inter contro la Roma e ha provato ad analizzare i motivi della crisi di risultati dell’ultima settimana per i nerazzurri. 🔗internews24.com

Ravezzani punge l’Inter: «Non credo siano favoriti. Ecco perché» - Il noto giornalista juventino, Fabio Ravezzani, in un collegamento radiofonico ha punto l’Inter in vista del derby d’Italia contro la Juventus in programma domenica sera. Fabio Ravezzani, noto giornalista di fede juventina, ha commentato in collegamento con Radio Bianconera, il prossimo derby d’Italia tra Juventus e Inter in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Queste le parole, un velo di puntura nei confronti dei nerazzurri: «Favorita l’Inter? Non penso sarà così. 🔗inter-news.it

Lotito punge: «Dopo la Juventus la Lazio è il club con più trofei. E l’Inter del Triplete…» - di RedazioneLotito provoca, il patron della Lazio torna a parlare della lotta per i trofei e rivendica i successi dei biancocelesti Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso nel podcast Un Caffè con Vanni, si è espresso su svariati argomenti, parlando anche dei risultati biancocelesti e citando l‘Inter: LE PAROLE – «Per mantenere il numero di matricola originario e non far fallire la Lazio io mi sono caricato di 550 milioni di debiti nel 2004. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Milan, Criscitiello rivela la verità su Paratici: poi punge Scaroni e Furlani. E su Marotta …; Chiariello difende Parlato e punge Criscitiello: Tu eri un raccomandato di Avellino! | VIDEO; Di Fusco punge: La differenza col Napoli è che l'Inter non è mai stata costretta al cambio di modulo; Chirstian Panucci punge Pioli: Milan triste, arriva la risposta | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Criscitiello punge l’Inter: «Se non vince niente è un fallimento. Non può perdere questo scudetto» - Intervenuto a Sportitalia Michele Criscitiello ha detto la sua sulla stagione dell’Inter di Simone Inzaghi: il commento Intervenuto in diretta a Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato ancora del ... 🔗informazione.it

Criscitiello: “Inter? Sarebbe un fallimento non vincere con un Napoli sperimentale” - Criscitiello: 'Inter, senza Champions è fallimento! E rischia di perdere scudetto senza rivali storiche!' 'Se Inzaghi vince la Champions tutti in Piazza Duomo ma anche se dovesse perdere la finale ai ... 🔗informazione.it

Il Napoli è primo, clamoroso tonfo dell'Inter: il commento di Criscitiello - Il Napoli ha superato l'ostacolo Torino, l'Inter è incappata in una clamorosa sconfitta interna con la Roma. Il commento di Michele Criscitiello. 🔗msn.com