Sondaggi elettorali Fratelli d’Italia sopra il 30% | il partito di Meloni torna a crescere e la Lega scavalca Fi

Sondaggi. Complice l'attenzione – non solo mediatica – spostata in gran parte sulla morte di Papa Francesco e sul prossimo conclave, non variano più di tanto le posizioni dei partiti nell'ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, che arriva a due settimane di distanza dall'ultima (di mezzo c'era stata la Pasqua).L'unico partito a beneficiare realmente dell'ultimo aggiornamento dei Sondaggi è Fratelli d'Italia, che torna abbondantemente sopra il 30% e con un vantaggio superiore agli otto punti rispetto al Pd. Poche le variazioni tra le altre forze politiche, le cui oscillazioni sono molto contenute. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice l'ultima rilevazione per il TgLa7.Sondaggi politici: Fratelli d'Italia in crescita, fermi gli altriIl partito che cresce maggiormente è quindi Fratelli d'Italia, che consolida il suo primato con un aumento dello 0,3% e un dato che oggi si attesta al 30,3%.

