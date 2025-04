Operaio 35enne morto a Soresina agganciato dalla benna dell' escavatore in cantiere del supermercato

Operaio è morto dopo essere stato colpito da un escavatore nel cantiere di un supermercato a Soresina, in provincia di Cremona 🔗 Notizie.virgilio.it - Operaio 35enne morto a Soresina, agganciato dalla benna dell'escavatore in cantiere del supermercato Undopo essere stato colpito da unneldi un, in provincia di Cremona 🔗 Notizie.virgilio.it

Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne a Soresina - Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell'abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermare il braccio meccanico in tempo. 🔗tg24.sky.it

