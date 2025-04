Benevento Juventus Next Gen Auteri presenta la sfida | Una settimana di lavoro per preparare una gara contro una squadra importante

Benevento Juventus Next Gen, Auteri presenta la sfida: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul matchL'allenatore del Benevento Gaetano Auteri ha parlato in vista del match contro la Juventus Next Gen.PAROLE – «C'è una settimana di lavoro da preparare contro una squadra importante come la Juventus Next Gen, abbiamo il vantaggio del doppio risultato, ma dobbiamo giocare come stasera, senza pensare a questo vantaggio. Mi sembra che questa squadra sia tornata, anche i giovani hanno risposto bene da Perlingieri a Talia, a Prisco, Sema, ma anche Starita. Simonetti poi può giocare dovunque. Come si prepara questo sfida? Con unità di intenti e sintonia, con l'apporto e l'afflato del nostro pubblico».

Juventus Next Gen Benevento LIVE: Adzic subito titolare, le formazioni ufficiali - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Benevento LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 2024/25 (Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Prova di maturità importante della Juventus Next Gen che – reduce da 10 risultati utili consecutivi – affronta una delle prime della classe, il Benevento.

Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff. Adesso andiamo a Benevento per giocarcela» - di Redazione JuventusNews24Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C. PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l'avvicinamento ai playoff.

Juventus Next Gen, ora i playoff. Si parte da Benevento dopo la grande rimonta - Dopo l`ufficialità dell`avversario, adesso è arrivata anche la data: la Juventus Next Gen affronterà il Benevento nel primo turno dei playoff...

