Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia Alex Favaretto e Layla El Hayek

titoli italiani, altre sei medaglie tricolori a cui si aggiungono sei allori nel Trofeo Italia e due nel Trofeo Sperimentale, per un totale di diciassette podi. E' molto ricco il bottino della Yama Arashi a Jesolo, sede del Campionato italiano di kickboxing, con la palestra piacentina che ha. 🔗 Ilpiacenza.it - Tris di titoli italiani per Matilde Cutaia, Alex Favaretto e Layla El Hayek Tre, altre sei medaglie tricolori a cui si aggiungono sei allori nel Trofeo Italia e due nel Trofeo Sperimentale, per un totale di diciassette podi. E' molto ricco il bottino della Yama Arashi a Jesolo, sede del Campionato italiano di kickboxing, con la palestra piacentina che ha. 🔗 Ilpiacenza.it

Se ne parla anche su altri siti

La boxe torna su Mediaset il 15 marzo: tris di titoli italiani nell’evento TAF 8 a Milano - La boxe torna su Mediaset. E lo fa con l’evento TAF 8. La main-card è in programma nella serata del 15 marzo all’Allianz Cloud Arena di Milano, che sarà quindi trasmessa in differita sul canale 20 di Mediaset, a partire dalle ore 23. Nella manifestazione, che ha ottenuto il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, sarà tris di titoli italiani: Jonathan Kogasso e Morike Oulare si giocheranno nel main-event quello dei Pesi Massimi Leggeri. 🔗sportface.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Tiro con l’arco: prima volta sul podio per la Sagitta ai campionati italiani Indoor. Matilde Pietrucci, storico bronzo - È stato un febbraio carico di soddisfazioni per la Sagitta Arcieri Pesaro, cominciato con la prima medaglia nella storia della squadra ai Campionati italiani indoor – una delle due più competizioni nazionali più importanti –, passato per due riconoscimenti ricevuti a Roma e concluso con tre podi ai Campionati regionali indoor. Inoltre, Elena Forte, presidente dell’associazione, è stata rieletta consigliera nazionale della Fitarco, risultando la più votata tra i candidati. 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Gym&Cheer: Tris di Titoli Italiani nel CHEERLEADING a Cervia; Eurogymnica cala il tris e sbanca Saluzzo; Ciclocross, alla Salus Seregno il primo titolo italiano a Follonica; Tris di titoli iridati per la campionessa di Parabiago Martina Alzini ai Campionati italiani su pista. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I Titoli di Stato italiani - oltre naturalmente a tutti i Titoli di Stato italiani. Sono infatti quotati tutti i titoli governativi facenti parte dell'Unione Europea. I titoli di Stato extra Unione Europea sono invece ... 🔗borsaitaliana.it

Snowboard: titoli italiani big air a Poluzzi e Matteoli - Marilù Poluzzi si è laureata campionessa italiana nel big air femminile disputato ... Fuori dal podio Manuela Viviani, Matilde Pizzutto e Sofia Raviola. In campo maschile pronostici rispettati ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

I Titoli di Stato italiani - le tipologie - I titoli di Stato italiani vengono emessi dalla Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che si avvale della collaborazione di Banca d'Italia per l ... 🔗borsaitaliana.it