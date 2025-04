Champions League Inzaghi e Lautaro su Thuram Yamal e la semifinale | Pronti a sfidare i migliori

migliori al mondo”. Simone Inzaghi non nasconde l’importanza della semifinale d’andata di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma domani sera al Camp Nou. L’allenatore nerazzurro, alla vigilia della partita, ha parlato di sacrificio, organizzazione e della necessità di riprodurre l’approccio visto contro il Bayern Monaco.Inzaghi: “Rispetto, ma non abbiamo paura”Il Barcellona, capolista in Liga e fresco vincitore della Copa del Rey contro il Real Madrid, è un avversario di altissimo livello: “Hanno segnato oltre 150 gol stagionali, Flick ha creato una squadra organizzatissima – ha ammesso Inzaghi –. Ma siamo in semifinale perché lo meritiamo. Non è il momento più difficile da quando alleno l’Inter: sono fiero dei miei ragazzi”. 🔗 Ilfogliettone.it - Champions League, Inzaghi e Lautaro su Thuram, Yamal e la semifinale: “Pronti a sfidare i migliori” “Dovremo essere concentrati al massimo per tutta la gara. Affrontiamo una delle squadreal mondo”. Simonenon nasconde l’importanza dellad’andata ditra Inter e Barcellona, in programma domani sera al Camp Nou. L’allenatore nerazzurro, alla vigilia della partita, ha parlato di sacrificio, organizzazione e della necessità di riprodurre l’approccio visto contro il Bayern Monaco.: “Rispetto, ma non abbiamo paura”Il Barcellona, capolista in Liga e fresco vincitore della Copa del Rey contro il Real Madrid, è un avversario di altissimo livello: “Hanno segnato oltre 150 gol stagionali, Flick ha creato una squadra organizzatissima – ha ammesso–. Ma siamo inperché lo meritiamo. Non è il momento più difficile da quando alleno l’Inter: sono fiero dei miei ragazzi”. 🔗 Ilfogliettone.it

Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi costretto alla rivoluzione: ruolo inedito per un big col Feyenoord, sara? lui la chiave in Champions League - Vista l’emergenza in cui si trova l’Inter, Simone Inzaghi è pronto alla rivoluzione: pronto un nuovo ruolo per un big nerazzurro Nonostante non sia più l’Inter schiaccia sassi della scorsa stagione, i nerazzurri sono ancora l’unica squadra italiana in lotta per tutti i fronti: primi in campionato, agli ottavi di Champions dove affronteranno il Feyenoord e in semifinale di Coppa Italia dove andranno in scena i capitoli quattro e cinque del derby di Milano. 🔗rompipallone.it

Lautaro Martinez leader e bomber in Champions League. Che numeri! – CdS - Lautaro Martinez ha ricoperto le vesti di leader in questo percorso di UEFA Champions League e oggi è diventato anche un bomber. I numeri raccolti dal Corriere dello Sport. NUMERI – Un gol ogni 81 minuti in UEFA Champions League, 8 reti totali in 11 gare! Lautaro Martinez ad oggi è uno dei migliori attaccanti d’Europa e si è consacrato definitivamente anche nella competizione che più lo faceva soffrire. 🔗inter-news.it

Intermania: Lautaro come per la finale di Champions, Inzaghi già a +9 su Conte - L`Inter soffre, ma vince. Sul successo di misura contro il Genoa c`è la firma di Lautaro Martinez. Non solo per il gol che decide la partita... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UCL, Barcellona-Inter: la conferenza stampa LIVE; L'Inter in campo a Barcellona: Inzaghi concentrato, la grinta di Lautaro; Marcus Thuram gioca Barcellona-Inter o no? Parlano Inzaghi e Lautaro: Ci darà una grossa mano; Frattesi a supporto di Lautaro: l'idea di Inzaghi per sostituire Thuram. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter - Inzaghi e Lautaro Martinez risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inzaghi Champions: la scelta su Thuram, il Barcellona studiato al video e gli applausi della curva - Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter e di Lautaro Martinez in conferenza stampa vista della semifinale contro i blaugrana ... 🔗tuttosport.com

Lautaro racconta il faccia a faccia nello spogliatoio per Barcellona-Inter: “Ci siamo detti delle cose” - Lautaro Martinez ha parlato alla vigilia di Barcellona-Inter valida per la semifinale d'andata di Champions League: "Ai miei compagni tutto quello ... 🔗fanpage.it