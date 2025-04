Economia fatturati delle aziende in aumento | Terni la provincia che cresce più di tutte

Economia, fatturati delle aziende in aumento: Terni la provincia che cresce più di tutte - Sono costruzioni e meccanica i settori che nell’ultimo anno fiscale rendicontabile, quello del 2023, risultano più performanti nelle regioni del centro Italia e delle isole rispetto al Roe, l’indice di redditività sul patrimonio netto. La crescita maggiore dei fatturati, invece, si è registrata... 🔗ternitoday.it

Sale l’inflazione a febbraio (+ 1,7%). Per l’Italia rischio stagflazione, con economia ferma e prezzi in aumento - Secondo mese consecutivo di aumento dell’inflazione. In febbraio, i prezzi al consumo in Italia risultano in media superiori dell’1,7% rispetto al febbraio 2024. In gennaio l’inflazione si attestava invece all’1,5%, in dicembre e novembre all’1,3%. Nel giro di un mese i prezzi sono saliti dello 0,2%. Il sottoindice “carrello della spesa” che include solo beni alimentari, per la cura della casa e della persona segna un +2,2% su base annua (da +1,7% del mese precedente), mentre la variazione per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto resta stabile a +2%. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aziende e studenti al Festival dell’Economia - "L’Economia del Territorio tra passato, presente e futuro": questo il tema del festival organizzato dai ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico di Cortona, che quest’anno ha raggiunto un livello di straordinario d’interesse e partecipazione. Ogni giornata è stata caratterizza da incontri su argomenti specifici, dall’imprenditoria giovanile al sociale, passando per esperti del settore turistico del territorio e del mondo dell’impresa, fino all’intelligenza artificiale e alla comunicazione. 🔗lanazione.it

Le aziende familiari continuano a crescere: Italia quarta nel mondo e terza in Europa - Continuano a crescere le aziende familiari nel nostro Paese, ma con fatturati inferiori alla media europea e globale e un interesse minore alla quotazione in Borsa ... 🔗msn.com

Società benefit in aumento: crescita del 75% in tre anni - il supporto per il l risanamento economico-finanziario delle aziende e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. 🔗ilmessaggero.it

Investimenti: nel 2025 nearshoring o reshoring in aumento per 35% aziende Ue e Usa (Capgemini) -2- - L'aumento dei dazi, inoltre, sta aggravando le sfide logistiche, con il 93% dei dirigenti che esprime preoccupazione per l'impatto economico ... la maggior parte delle aziende (73%) in termini ... 🔗borsaitaliana.it