La Viterbese vince in rimonta e mantiene saldo il quarto posto

Viterbese nella 32esima giornata di campionato. Contro l'Aurelia Antica, in trasferta, la formazione di Gardini conquista tre punti pesanti e lo fa in rimonta. Dopo il gol di Accrachi nel primo tempo, i Leoni la ribaltano alla ripresa con le reti dei soliti Calvigioni e.

